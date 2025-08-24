Dövizler / LYV
LYV: Live Nation Entertainment Inc
163.69 USD 1.00 (0.61%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LYV fiyatı bugün -0.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 161.40 ve Yüksek fiyatı olarak 164.65 aralığında işlem gördü.
Live Nation Entertainment Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
161.40 164.65
Yıllık aralık
107.65 175.25
- Önceki kapanış
- 164.69
- Açılış
- 164.65
- Satış
- 163.69
- Alış
- 163.99
- Düşük
- 161.40
- Yüksek
- 164.65
- Hacim
- 4.277 K
- Günlük değişim
- -0.61%
- Aylık değişim
- -0.73%
- 6 aylık değişim
- 25.90%
- Yıllık değişim
- 49.93%
21 Eylül, Pazar