FiyatlarBölümler
Dövizler / LYV
Geri dön - Hisse senetleri

LYV: Live Nation Entertainment Inc

163.69 USD 1.00 (0.61%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LYV fiyatı bugün -0.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 161.40 ve Yüksek fiyatı olarak 164.65 aralığında işlem gördü.

Live Nation Entertainment Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LYV haberleri

Günlük aralık
161.40 164.65
Yıllık aralık
107.65 175.25
Önceki kapanış
164.69
Açılış
164.65
Satış
163.69
Alış
163.99
Düşük
161.40
Yüksek
164.65
Hacim
4.277 K
Günlük değişim
-0.61%
Aylık değişim
-0.73%
6 aylık değişim
25.90%
Yıllık değişim
49.93%
21 Eylül, Pazar