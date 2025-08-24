통화 / LYV
LYV: Live Nation Entertainment Inc
163.69 USD 1.00 (0.61%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LYV 환율이 오늘 -0.61%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 161.40이고 고가는 164.65이었습니다.
Live Nation Entertainment Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
LYV News
- Why Ariana Grande opting out of dynamic pricing might actually help ticket scalpers — and not her fans
- 라이브 네이션, FTC 소송 후 주가 하락
- FTC accuses Live Nation, Ticketmaster of colluding with ticket brokers
- Live Nation stock falls after FTC sues over ticket resale practices
- StubHub IPO: STUB Stock Nudges Higher In Ticket Marketplace's Debut
- Bots make buying concert tickets a nightmare. Could the FTC’s Ticketmaster probe help?
- StubHub’s stock starts trading Wednesday. The IPO is a bet on the polarizing practice of ticket resale.
- 로스차일드, 마진 둔화와 DOJ 소송 부담으로 라이브 네이션 등급 하향
- Live Nation downgraded at Rothschild on margin slowdown, DOJ lawsuit overhang
- 로스차일드 레드번, 라이브 네이션 투자의견 ’중립’으로 하향
- Rothschild Redburn downgrades Live Nation stock to Neutral on slowing margins
- FTC probes whether Ticketmaster does enough to stop resale bots, Bloomberg News reports
- 라이브 네이션, FTC의 티켓봇 조사 보도에 하락
- Live Nation falls after report says FTC probes Ticketmaster over ticket bot controls
- StubHub’s IPO is this week. Here’s how it stacks up in the world of online ticketing.
- Vivid Seats: Losing The Marketing Battle (NASDAQ:SEAT)
- 라이브 네이션 엔터테인먼트, 사상 최고가 172.17 USD 기록
- Live Nation Entertainment Inc stock hits all-time high at 172.17 USD
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- Live Nation Entertainment stock hits all-time high at 167.31 USD
- The companies where investors have the highest hopes and dreams have some predictable, and surprising, results
- CTS Eventim stock upgraded to Buy by Rothschild Redburn on valuation
- 3 Stocks Bank of America Says Could Climb after Earnings - TipRanks.com
일일 변동 비율
161.40 164.65
년간 변동
107.65 175.25
- 이전 종가
- 164.69
- 시가
- 164.65
- Bid
- 163.69
- Ask
- 163.99
- 저가
- 161.40
- 고가
- 164.65
- 볼륨
- 4.277 K
- 일일 변동
- -0.61%
- 월 변동
- -0.73%
- 6개월 변동
- 25.90%
- 년간 변동율
- 49.93%
