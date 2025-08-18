Валюты / LYV
LYV: Live Nation Entertainment Inc
170.50 USD 2.00 (1.16%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LYV за сегодня изменился на -1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 166.83, а максимальная — 170.94.
Следите за динамикой Live Nation Entertainment Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LYV
- StubHub’s stock starts trading Wednesday. The IPO is a bet on the polarizing practice of ticket resale.
- Rothschild понизил рейтинг Live Nation до "нейтрального" из-за замедления роста маржи
- Live Nation downgraded at Rothschild on margin slowdown, DOJ lawsuit overhang
- Rothschild Redburn понижает рейтинг акций Live Nation до "нейтрального" из-за замедления роста маржи
- Rothschild Redburn downgrades Live Nation stock to Neutral on slowing margins
- FTC probes whether Ticketmaster does enough to stop resale bots, Bloomberg News reports
- Live Nation падает после сообщения о расследовании FTC в отношении контроля ботов Ticketmaster
- Live Nation falls after report says FTC probes Ticketmaster over ticket bot controls
- StubHub’s IPO is this week. Here’s how it stacks up in the world of online ticketing.
- Vivid Seats: Losing The Marketing Battle (NASDAQ:SEAT)
- Live Nation Entertainment Inc stock hits all-time high at 172.17 USD
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- Live Nation Entertainment stock hits all-time high at 167.31 USD
- The companies where investors have the highest hopes and dreams have some predictable, and surprising, results
- CTS Eventim stock upgraded to Buy by Rothschild Redburn on valuation
- 3 Stocks Bank of America Says Could Climb after Earnings - TipRanks.com
- 2 Soaring Stocks I'd Buy Now With No Hesitation
- Live Nation Entertainment stock reaches all-time high of 164.15 USD
- ServiceNow, Live Nation Entertainment And A Health Care Stock: CNBC's 'Final Trades' - Live Nation Entertainment (NYSE:LYV), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- Live Nation’s growth still strong even at record highs, Moffett starts at Buy
- This Synaptics Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Carlsmed (NASDAQ:CARL), Live Nation Entertainment (NYSE:LYV)
- Live Nation stock initiated with Buy rating at MoffettNathanson
- Columbia Convertible Securities Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:NCIAX)
Дневной диапазон
166.83 170.94
Годовой диапазон
107.65 175.25
- Предыдущее закрытие
- 172.50
- Open
- 169.14
- Bid
- 170.50
- Ask
- 170.80
- Low
- 166.83
- High
- 170.94
- Объем
- 5.453 K
- Дневное изменение
- -1.16%
- Месячное изменение
- 3.40%
- 6-месячное изменение
- 31.13%
- Годовое изменение
- 56.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.