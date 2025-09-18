FiyatlarBölümler
Dövizler / LYFT
LYFT: Lyft Inc - Class A

22.58 USD 0.62 (2.82%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LYFT fiyatı bugün 2.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.93 ve Yüksek fiyatı olarak 22.69 aralığında işlem gördü.

Lyft Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
21.93 22.69
Yıllık aralık
9.66 23.50
Önceki kapanış
21.96
Açılış
22.35
Satış
22.58
Alış
22.88
Düşük
21.93
Yüksek
22.69
Hacim
39.864 K
Günlük değişim
2.82%
Aylık değişim
44.37%
6 aylık değişim
90.39%
Yıllık değişim
76.68%
