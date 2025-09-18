Dövizler / LYFT
LYFT: Lyft Inc - Class A
22.58 USD 0.62 (2.82%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LYFT fiyatı bugün 2.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.93 ve Yüksek fiyatı olarak 22.69 aralığında işlem gördü.
Lyft Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
LYFT haberleri
- Tesla 'Robotaxis' Cleared To Expand Service To Arizona
- The Ultimate Growth Stock to Buy With $1,000 Right Now
- 3 Red-Hot Stocks to Buy Right Now
- Why an Uber-Sized Gap Should Keep Investors Neutral on Lyft Stock (LYFT) - TipRanks.com
- Lyft: Waymo Is A Trojan Horse, I'm Out (Rating Downgrade) (NASDAQ:LYFT)
- Google hissesi 254,43 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Uber Has Lyft To Worry About: Maintaining Both With A Buy (NASDAQ:LYFT)
- Why Shares of Lyft Are Soaring This Week
- Piper Sandler, Waymo ortaklığı nedeniyle Lyft hisse fiyat hedefini 28 dolara yükseltti
- Piper Sandler raises Lyft stock price target to $28 on Waymo partnership
- Lyft hisseleri, InvestingPro’nun Aralık ayındaki Gerçek Değer sinyalinin ardından %68 yükseldi
- Lyft shares surge 68% following InvestingPro’s December Fair Value signal
- Uber’s west sells shares worth $293,562
- Lyft (LYFT) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Lyft paid $19.4 million to New Jersey over driver misclassifications
- Lyft (NASDAQ:LYFT): Scaling Up, Globally
- Lyft (LYFT) Surges 13.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- Company News for Sep 18, 2025
- Waymo and Via to offer robotaxis for public transit, starting with Arizona
- Uber: Why You Should Ignore The Short-Term Noise (NYSE:UBER)
- Lyft Stock Soars 14% After Massive News!
- Canaccord Genuity, Waymo ortaklığı nedeniyle Lyft hisse fiyat hedefini 18 dolara yükseltti
- Canaccord Genuity raises Lyft stock price target to $18 on Waymo partnership
- Morning Bid: Wall St rallies after post-Fed hesitation
Günlük aralık
21.93 22.69
Yıllık aralık
9.66 23.50
- Önceki kapanış
- 21.96
- Açılış
- 22.35
- Satış
- 22.58
- Alış
- 22.88
- Düşük
- 21.93
- Yüksek
- 22.69
- Hacim
- 39.864 K
- Günlük değişim
- 2.82%
- Aylık değişim
- 44.37%
- 6 aylık değişim
- 90.39%
- Yıllık değişim
- 76.68%
21 Eylül, Pazar