통화 / LYFT
LYFT: Lyft Inc - Class A
22.58 USD 0.62 (2.82%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LYFT 환율이 오늘 2.82%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.93이고 고가는 22.69이었습니다.
Lyft Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
21.93 22.69
년간 변동
9.66 23.50
- 이전 종가
- 21.96
- 시가
- 22.35
- Bid
- 22.58
- Ask
- 22.88
- 저가
- 21.93
- 고가
- 22.69
- 볼륨
- 39.864 K
- 일일 변동
- 2.82%
- 월 변동
- 44.37%
- 6개월 변동
- 90.39%
- 년간 변동율
- 76.68%
