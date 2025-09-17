Moedas / LYFT
LYFT: Lyft Inc - Class A
22.27 USD 0.57 (2.50%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LYFT para hoje mudou para -2.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.06 e o mais alto foi 22.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Lyft Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LYFT Notícias
- Waymo and Via to offer robotaxis for public transit, starting with Arizona
- Lyft Stock Soars 14% After Massive News!
- Canaccord Genuity eleva preço-alvo das ações da Lyft para US$ 18 após parceria com Waymo
- Morning Bid: Wall St rallies after post-Fed hesitation
- Ações da Lyft se mantêm estáveis enquanto Bernstein reitera classificação de Market Perform
- Preço-alvo das ações da Lyft elevado para US$ 22 pela Jefferies após parceria com Waymo
- Preço-alvo das ações da Lyft elevado para US$ 14 pelo BofA após parceria com Waymo
- BMO vê parceria da Lyft com Waymo como "grande passo na direção certa"
- Lyft To Partner With Waymo In Nashville. Uber Stock Slides While Lyft Rallies.
- Futuros de Wall St sobem após Fed cortar juros e sinalizar mais reduções
- Diretora jurídica da Lyft vende ações no valor de US$ 292 mil
Faixa diária
22.06 22.99
Faixa anual
9.66 23.50
- Fechamento anterior
- 22.84
- Open
- 22.92
- Bid
- 22.27
- Ask
- 22.57
- Low
- 22.06
- High
- 22.99
- Volume
- 6.826 K
- Mudança diária
- -2.50%
- Mudança mensal
- 42.39%
- Mudança de 6 meses
- 87.77%
- Mudança anual
- 74.26%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh