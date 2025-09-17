通貨 / LYFT
LYFT: Lyft Inc - Class A
21.96 USD 0.88 (3.85%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LYFTの今日の為替レートは、-3.85%変化しました。日中、通貨は1あたり21.80の安値と22.99の高値で取引されました。
Lyft Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LYFT News
- Lyft (LYFT) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Lyft paid $19.4 million to New Jersey over driver misclassifications
- Lyft (NASDAQ:LYFT): Scaling Up, Globally
- Lyft (LYFT) Surges 13.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- Company News for Sep 18, 2025
- Waymo and Via to offer robotaxis for public transit, starting with Arizona
- Uber: Why You Should Ignore The Short-Term Noise (NYSE:UBER)
- Lyft Stock Soars 14% After Massive News!
- Canaccord Genuity、Waymoとの提携によりLyftの株価目標を18ドルに引き上げ
- Morning Bid: Wall St rallies after post-Fed hesitation
- バーンスタイン、Lyft株に「マーケットパフォーム」評価を維持
- ジェフェリーズ、Waymoとの提携を受けてLyftの目標株価を22ドルに引き上げ
- BofAがLyftの目標株価を$14に引き上げ、Waymoとの提携を評価
- BMOはLyftのWaymo提携を「正しい方向への大きな一歩」と評価
- Lyft To Partner With Waymo In Nashville. Uber Stock Slides While Lyft Rallies.
- 米連邦準備制度が利下げを実施、追加利下げを示唆し、ウォール街先物は上昇
- リフトの最高法務責任者ルウェリンが29万2千ドル相当の株式を売却
1日のレンジ
21.80 22.99
1年のレンジ
9.66 23.50
- 以前の終値
- 22.84
- 始値
- 22.92
- 買値
- 21.96
- 買値
- 22.26
- 安値
- 21.80
- 高値
- 22.99
- 出来高
- 39.507 K
- 1日の変化
- -3.85%
- 1ヶ月の変化
- 40.41%
- 6ヶ月の変化
- 85.16%
- 1年の変化
- 71.83%
