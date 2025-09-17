クォートセクション
通貨 / LYFT
LYFT: Lyft Inc - Class A

21.96 USD 0.88 (3.85%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LYFTの今日の為替レートは、-3.85%変化しました。日中、通貨は1あたり21.80の安値と22.99の高値で取引されました。

Lyft Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
21.80 22.99
1年のレンジ
9.66 23.50
以前の終値
22.84
始値
22.92
買値
21.96
買値
22.26
安値
21.80
高値
22.99
出来高
39.507 K
1日の変化
-3.85%
1ヶ月の変化
40.41%
6ヶ月の変化
85.16%
1年の変化
71.83%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K