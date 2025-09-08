Валюты / LYFT
LYFT: Lyft Inc - Class A
20.19 USD 0.25 (1.22%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LYFT за сегодня изменился на -1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.60, а максимальная — 20.25.
Следите за динамикой Lyft Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
19.60 20.25
Годовой диапазон
9.66 20.50
- Предыдущее закрытие
- 20.44
- Open
- 20.04
- Bid
- 20.19
- Ask
- 20.49
- Low
- 19.60
- High
- 20.25
- Объем
- 30.071 K
- Дневное изменение
- -1.22%
- Месячное изменение
- 29.09%
- 6-месячное изменение
- 70.24%
- Годовое изменение
- 57.98%
