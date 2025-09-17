Divisas / LYFT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
LYFT: Lyft Inc - Class A
22.84 USD 2.65 (13.13%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LYFT de hoy ha cambiado un 13.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.91, mientras que el máximo ha alcanzado 23.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lyft Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LYFT News
- Lyft To Partner With Waymo In Nashville. Uber Stock Slides While Lyft Rallies.
- Los futuros de Wall St suben tras la reducción de tipos de interés de la Fed
- Futuros de Wall St suben tras recorte de tasas de la Fed y señales de más recortes
- Wall St futures rise after Fed lowers interest rates, signals more cuts
- El director legal de Lyft vende acciones por 292.120 dólares
- Directora legal de Lyft vende acciones por $292,000
- Lyft’s chief legal officer Llewellyn sells $292k in stock
- Las acciones de Lyft se mantienen estables mientras Morgan Stanley mantiene calificación Equalweight tras acuerdo con Waymo
- Acciones de Lyft estables tras Morgan Stanley mantener calificación Equalweight
- Lyft stock steady as Morgan Stanley maintains Equalweight rating on Waymo deal
- Lyft informará a conductores si pasajeros dan propina y son puntuales
- Lyft informará a conductores si los pasajeros dan propina y son puntuales
- Lyft to tell drivers if riders tip, are on time before matching - Bloomberg
- Lyft Stock Pops on Tie-Up With Google's Waymo for Nashville Robotaxi Service
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why Lyft Stock Was Climbing Today
- LYFT or SHOP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Waymo opts for Lyft for robotaxi expansion in Nashville next year
- Lyft and Waymo are partnering to bring robotaxis to Nashville
- Waymo to offer autonomous rides in Nashville on Lyft ride-hailing network
- Las acciones de Lyft suben un 25% tras asociación con Waymo para viajes autónomos
- Acciones de Lyft suben 25% por alianza de transporte autónomo con Waymo
Rango diario
21.91 23.50
Rango anual
9.66 23.50
- Cierres anteriores
- 20.19
- Open
- 23.33
- Bid
- 22.84
- Ask
- 23.14
- Low
- 21.91
- High
- 23.50
- Volumen
- 113.530 K
- Cambio diario
- 13.13%
- Cambio mensual
- 46.04%
- Cambio a 6 meses
- 92.58%
- Cambio anual
- 78.72%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B