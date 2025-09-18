Devises / LYFT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LYFT: Lyft Inc - Class A
22.58 USD 0.62 (2.82%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LYFT a changé de 2.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.93 et à un maximum de 22.69.
Suivez la dynamique Lyft Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LYFT Nouvelles
- Lyft: Waymo Is A Trojan Horse, I'm Out (Rating Downgrade) (NASDAQ:LYFT)
- L’action Google atteint un niveau record à 254,43 USD
- Uber Has Lyft To Worry About: Maintaining Both With A Buy (NASDAQ:LYFT)
- Why Shares of Lyft Are Soaring This Week
- Piper Sandler relève l’objectif de cours de l’action Lyft à 28€ grâce au partenariat avec Waymo
- Piper Sandler raises Lyft stock price target to $28 on Waymo partnership
- Les actions de Lyft s’envolent de 68% suite au signal de Juste Valeur d’InvestingPro en décembre
- Lyft shares surge 68% following InvestingPro’s December Fair Value signal
- Le directeur juridique d’Uber vend des actions d’une valeur de 293.562€
- Uber’s west sells shares worth $293,562
- Lyft (LYFT) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Lyft paid $19.4 million to New Jersey over driver misclassifications
- Lyft (NASDAQ:LYFT): Scaling Up, Globally
- Lyft (LYFT) Surges 13.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- Company News for Sep 18, 2025
- Waymo and Via to offer robotaxis for public transit, starting with Arizona
- Uber: Why You Should Ignore The Short-Term Noise (NYSE:UBER)
- Lyft Stock Soars 14% After Massive News!
- Canaccord Genuity relève l’objectif de cours de Lyft à 18€ grâce au partenariat avec Waymo
- Canaccord Genuity raises Lyft stock price target to $18 on Waymo partnership
- Morning Bid: Wall St rallies after post-Fed hesitation
- L’action Lyft reste stable alors que Bernstein réitère sa note de Performance du Marché
- Lyft stock holds steady as Bernstein reiterates Market Perform rating
- Jefferies relève l’objectif de cours de Lyft à 22$ grâce au partenariat avec Waymo
Range quotidien
21.93 22.69
Range Annuel
9.66 23.50
- Clôture Précédente
- 21.96
- Ouverture
- 22.35
- Bid
- 22.58
- Ask
- 22.88
- Plus Bas
- 21.93
- Plus Haut
- 22.69
- Volume
- 39.864 K
- Changement quotidien
- 2.82%
- Changement Mensuel
- 44.37%
- Changement à 6 Mois
- 90.39%
- Changement Annuel
- 76.68%
20 septembre, samedi