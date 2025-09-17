Währungen / LYFT
LYFT: Lyft Inc - Class A
21.96 USD 0.88 (3.85%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LYFT hat sich für heute um -3.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.80 bis zu einem Hoch von 22.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lyft Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LYFT News
- Lyft (LYFT) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Lyft paid $19.4 million to New Jersey over driver misclassifications
- Lyft (NASDAQ:LYFT): Scaling Up, Globally
- Lyft (LYFT) Surges 13.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- Company News for Sep 18, 2025
- Waymo and Via to offer robotaxis for public transit, starting with Arizona
- Uber: Why You Should Ignore The Short-Term Noise (NYSE:UBER)
- Lyft Stock Soars 14% After Massive News!
- Canaccord Genuity hebt Kursziel für Lyft nach Waymo-Partnerschaft auf 18 US-Dollar an
- Canaccord Genuity raises Lyft stock price target to $18 on Waymo partnership
- Morning Bid: Wall St rallies after post-Fed hesitation
- Bernstein bestätigt "Market Perform"-Rating für Lyft nach strategischem Waymo-Deal
- Lyft stock holds steady as Bernstein reiterates Market Perform rating
- Lyft: Jefferies erhöht Kursziel nach Waymo-Partnerschaft auf 22 Dollar/n
- Lyft stock price target raised to $22 by Jefferies on Waymo partnership
- Waymo-Partnerschaft: BofA hebt Kursziel für Lyft auf 14 US-Dollar an
- Lyft stock price target raised to $14 by BofA on Waymo partnership
- BMO Capital raises Lyft stock price target to $20 on Waymo partnership
- BMO sees Lyft’s Waymo deal as a ‘big step in the right direction’
- Lyft To Partner With Waymo In Nashville. Uber Stock Slides While Lyft Rallies.
- Wall St futures rise after Fed lowers interest rates, signals more cuts
- Lyft: Chefjuristin verkauft Aktien im Wert von 292.000 US-Dollar
Tagesspanne
21.80 22.99
Jahresspanne
9.66 23.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.84
- Eröffnung
- 22.92
- Bid
- 21.96
- Ask
- 22.26
- Tief
- 21.80
- Hoch
- 22.99
- Volumen
- 39.507 K
- Tagesänderung
- -3.85%
- Monatsänderung
- 40.41%
- 6-Monatsänderung
- 85.16%
- Jahresänderung
- 71.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K