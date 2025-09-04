Dövizler / LUMN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LUMN: Lumen Technologies Inc
5.71 USD 0.05 (0.87%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LUMN fiyatı bugün -0.87% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.58 ve Yüksek fiyatı olarak 5.88 aralığında işlem gördü.
Lumen Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LUMN haberleri
- Have $2,000? These 2 Stocks Could Be Bargain Buys for 2025 and Beyond
- Stat Lauren Friedman, Palantir (PLTR) hisselerini 3,48 milyon dolar değerinde sattı
- Mizuho maintains Palantir stock rating at Neutral with $165 price target
- Why Lumen Technologies Rallied This Week
- Lumen Technologies Stock: Nearing An Inflection (NYSE:LUMN)
- Strength Seen in Lumen (LUMN): Can Its 9.1% Jump Turn into More Strength?
- Lumen Technologies, Inc. (LUMN) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- Lumen Technologies Goldman Sachs Konferansı’nda: Yapay Zeka Dönüşümü Öngörüleri
- Lumen Technologies at Goldman Sachs Conference: AI Transformation Insights
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Lumen launches RapidRoutes with 20-day delivery for high-capacity networks
- Lumen Technologies borç refinansmanı için 425 milyon dolarlık tahvil ihracını tamamladı
- Lumen Technologies completes $425 million notes offering to refinance debt
- Lumen Technologies, borç refinansmanı için 425 milyon dolarlık ilk teminatlı tahvil ihracını tamamladı
- Lumen Technologies completes $425 million first lien notes offering to refinance debt
- These are the stock-market trades to make going into the end of the year, according to Goldman Sachs
- Consumer Tech News (September 1 – September 5): Apple AI Push, Palantir Expands Partnerships, Tesla Robotaxi Surge, NVIDIA's $1.5B Chip Deal - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Jim Cramer Expects Palantir To Reach New All-Time High - Lear (NYSE:LEA), Lumen Technologies (NYSE:LUMN)
- Palantir stock maintains momentum at AIPCon 8, William Blair reiterates rating
- Why Lumen Technologies Stock Was Rocketing Higher Today
- Lumen subsidiary to sell $425 million in notes to refinance debt
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- What's Going On With Palantir Technologies Stock Thursday? - Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
- Palantir Hosts Eighth AIPCon. Stays Above 50-Day Line. Is PLTR Stock A Buy?
Günlük aralık
5.58 5.88
Yıllık aralık
3.01 10.33
- Önceki kapanış
- 5.76
- Açılış
- 5.79
- Satış
- 5.71
- Alış
- 6.01
- Düşük
- 5.58
- Yüksek
- 5.88
- Hacim
- 16.479 K
- Günlük değişim
- -0.87%
- Aylık değişim
- 18.96%
- 6 aylık değişim
- 46.79%
- Yıllık değişim
- -20.14%
21 Eylül, Pazar