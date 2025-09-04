通貨 / LUMN
LUMN: Lumen Technologies Inc
5.76 USD 0.17 (3.04%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LUMNの今日の為替レートは、3.04%変化しました。日中、通貨は1あたり5.54の安値と5.77の高値で取引されました。
Lumen Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LUMN News
- Have $2,000? These 2 Stocks Could Be Bargain Buys for 2025 and Beyond
- Mizuho maintains Palantir stock rating at Neutral with $165 price target
- Why Lumen Technologies Rallied This Week
- Lumen Technologies Stock: Nearing An Inflection (NYSE:LUMN)
- Strength Seen in Lumen (LUMN): Can Its 9.1% Jump Turn into More Strength?
- Lumen Technologies, Inc. (LUMN) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- ルーメン・テクノロジーズ、ゴールドマン・サックス会議でAI変革の洞察を披露
- Lumen Technologies at Goldman Sachs Conference: AI Transformation Insights
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Lumen launches RapidRoutes with 20-day delivery for high-capacity networks
- ルーメン・テクノロジーズ、債務借り換えのため4億2500万ドルの社債発行を完了
- Lumen Technologies completes $425 million notes offering to refinance debt
- ルーメン・テクノロジーズ、債務借り換えのため4億2500万ドルの第一順位担保付社債発行を完了
- Lumen Technologies completes $425 million first lien notes offering to refinance debt
- These are the stock-market trades to make going into the end of the year, according to Goldman Sachs
- Consumer Tech News (September 1 – September 5): Apple AI Push, Palantir Expands Partnerships, Tesla Robotaxi Surge, NVIDIA's $1.5B Chip Deal - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Jim Cramer Expects Palantir To Reach New All-Time High - Lear (NYSE:LEA), Lumen Technologies (NYSE:LUMN)
- Palantir stock maintains momentum at AIPCon 8, William Blair reiterates rating
- Why Lumen Technologies Stock Was Rocketing Higher Today
- Lumen subsidiary to sell $425 million in notes to refinance debt
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- What's Going On With Palantir Technologies Stock Thursday? - Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
- Palantir Hosts Eighth AIPCon. Stays Above 50-Day Line. Is PLTR Stock A Buy?
- Lumen unit plans $425 million additional first lien notes offering
1日のレンジ
5.54 5.77
1年のレンジ
3.01 10.33
- 以前の終値
- 5.59
- 始値
- 5.70
- 買値
- 5.76
- 買値
- 6.06
- 安値
- 5.54
- 高値
- 5.77
- 出来高
- 16.903 K
- 1日の変化
- 3.04%
- 1ヶ月の変化
- 20.00%
- 6ヶ月の変化
- 48.07%
- 1年の変化
- -19.44%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K