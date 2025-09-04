Devises / LUMN
LUMN: Lumen Technologies Inc
5.71 USD 0.05 (0.87%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LUMN a changé de -0.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.58 et à un maximum de 5.88.
Suivez la dynamique Lumen Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LUMN Nouvelles
- Have $2,000? These 2 Stocks Could Be Bargain Buys for 2025 and Beyond
- Mizuho maintains Palantir stock rating at Neutral with $165 price target
- Why Lumen Technologies Rallied This Week
- Lumen Technologies Stock: Nearing An Inflection (NYSE:LUMN)
- Strength Seen in Lumen (LUMN): Can Its 9.1% Jump Turn into More Strength?
- Lumen Technologies, Inc. (LUMN) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- Lumen Technologies à la conférence Goldman Sachs : Perspectives sur la transformation par l’IA
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Lumen launches RapidRoutes with 20-day delivery for high-capacity networks
- Lumen Technologies finalise une émission d’obligations de 425 millions $ pour refinancer sa dette
- Lumen Technologies finalise une émission d’obligations de premier rang de 425 millions $
- These are the stock-market trades to make going into the end of the year, according to Goldman Sachs
- Consumer Tech News (September 1 – September 5): Apple AI Push, Palantir Expands Partnerships, Tesla Robotaxi Surge, NVIDIA's $1.5B Chip Deal - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Jim Cramer Expects Palantir To Reach New All-Time High - Lear (NYSE:LEA), Lumen Technologies (NYSE:LUMN)
- Palantir stock maintains momentum at AIPCon 8, William Blair reiterates rating
- Why Lumen Technologies Stock Was Rocketing Higher Today
- Lumen subsidiary to sell $425 million in notes to refinance debt
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- What's Going On With Palantir Technologies Stock Thursday? - Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
- Palantir Hosts Eighth AIPCon. Stays Above 50-Day Line. Is PLTR Stock A Buy?
- Lumen unit plans $425 million additional first lien notes offering
Range quotidien
5.58 5.88
Range Annuel
3.01 10.33
- Clôture Précédente
- 5.76
- Ouverture
- 5.79
- Bid
- 5.71
- Ask
- 6.01
- Plus Bas
- 5.58
- Plus Haut
- 5.88
- Volume
- 16.479 K
- Changement quotidien
- -0.87%
- Changement Mensuel
- 18.96%
- Changement à 6 Mois
- 46.79%
- Changement Annuel
- -20.14%
20 septembre, samedi