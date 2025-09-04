Währungen / LUMN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LUMN: Lumen Technologies Inc
5.76 USD 0.17 (3.04%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LUMN hat sich für heute um 3.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.54 bis zu einem Hoch von 5.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lumen Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LUMN News
- Have $2,000? These 2 Stocks Could Be Bargain Buys for 2025 and Beyond
- Mizuho bestätigt "Neutral"-Rating für Palantir – extreme Bewertung als Bremse
- Mizuho maintains Palantir stock rating at Neutral with $165 price target
- Why Lumen Technologies Rallied This Week
- Lumen Technologies Stock: Nearing An Inflection (NYSE:LUMN)
- Strength Seen in Lumen (LUMN): Can Its 9.1% Jump Turn into More Strength?
- Lumen Technologies, Inc. (LUMN) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- Lumen Technologies auf der Goldman Sachs Konferenz: Einblicke in die KI-Transformation
- Lumen Technologies at Goldman Sachs Conference: AI Transformation Insights
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Palantir und Hadean kooperieren: KI-Gefechtssimulation für britisches Verteidigungsministerium wird ausgebaut
- Lumen launches RapidRoutes with 20-day delivery for high-capacity networks
- Lumen Technologies schließt Anleiheemission über 425 Mio. US-Dollar zur Umschuldung ab/n
- Lumen Technologies completes $425 million notes offering to refinance debt
- Lumen Technologies platziert Anleihe über 425 Mio. US-Dollar zur Umschuldung
- Lumen Technologies completes $425 million first lien notes offering to refinance debt
- These are the stock-market trades to make going into the end of the year, according to Goldman Sachs
- Consumer Tech News (September 1 – September 5): Apple AI Push, Palantir Expands Partnerships, Tesla Robotaxi Surge, NVIDIA's $1.5B Chip Deal - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Jim Cramer Expects Palantir To Reach New All-Time High - Lear (NYSE:LEA), Lumen Technologies (NYSE:LUMN)
- Palantir stock maintains momentum at AIPCon 8, William Blair reiterates rating
- Why Lumen Technologies Stock Was Rocketing Higher Today
- Lumen subsidiary to sell $425 million in notes to refinance debt
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- What's Going On With Palantir Technologies Stock Thursday? - Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
Tagesspanne
5.54 5.77
Jahresspanne
3.01 10.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.59
- Eröffnung
- 5.70
- Bid
- 5.76
- Ask
- 6.06
- Tief
- 5.54
- Hoch
- 5.77
- Volumen
- 16.903 K
- Tagesänderung
- 3.04%
- Monatsänderung
- 20.00%
- 6-Monatsänderung
- 48.07%
- Jahresänderung
- -19.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K