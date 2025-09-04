KurseKategorien
Währungen / LUMN
Zurück zum Aktien

LUMN: Lumen Technologies Inc

5.76 USD 0.17 (3.04%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LUMN hat sich für heute um 3.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.54 bis zu einem Hoch von 5.77 gehandelt.

Verfolgen Sie die Lumen Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LUMN News

Tagesspanne
5.54 5.77
Jahresspanne
3.01 10.33
Vorheriger Schlusskurs
5.59
Eröffnung
5.70
Bid
5.76
Ask
6.06
Tief
5.54
Hoch
5.77
Volumen
16.903 K
Tagesänderung
3.04%
Monatsänderung
20.00%
6-Monatsänderung
48.07%
Jahresänderung
-19.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K