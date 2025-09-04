Валюты / LUMN
LUMN: Lumen Technologies Inc
5.55 USD 0.30 (5.13%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LUMN за сегодня изменился на -5.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.52, а максимальная — 5.79.
Следите за динамикой Lumen Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.52 5.79
Годовой диапазон
3.01 10.33
- Предыдущее закрытие
- 5.85
- Open
- 5.79
- Bid
- 5.55
- Ask
- 5.85
- Low
- 5.52
- High
- 5.79
- Объем
- 16.821 K
- Дневное изменение
- -5.13%
- Месячное изменение
- 15.63%
- 6-месячное изменение
- 42.67%
- Годовое изменение
- -22.38%
