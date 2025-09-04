货币 / LUMN
LUMN: Lumen Technologies Inc
5.63 USD 0.08 (1.44%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LUMN汇率已更改1.44%。当日，交易品种以低点5.62和高点5.65进行交易。
关注Lumen Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LUMN新闻
日范围
5.62 5.65
年范围
3.01 10.33
- 前一天收盘价
- 5.55
- 开盘价
- 5.65
- 卖价
- 5.63
- 买价
- 5.93
- 最低价
- 5.62
- 最高价
- 5.65
- 交易量
- 43
- 日变化
- 1.44%
- 月变化
- 17.29%
- 6个月变化
- 44.73%
- 年变化
- -21.26%
