Valute / LUMN
LUMN: Lumen Technologies Inc
5.71 USD 0.05 (0.87%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LUMN ha avuto una variazione del -0.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.58 e ad un massimo di 5.88.
Segui le dinamiche di Lumen Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
LUMN News
Intervallo Giornaliero
5.58 5.88
Intervallo Annuale
3.01 10.33
- Chiusura Precedente
- 5.76
- Apertura
- 5.79
- Bid
- 5.71
- Ask
- 6.01
- Minimo
- 5.58
- Massimo
- 5.88
- Volume
- 16.479 K
- Variazione giornaliera
- -0.87%
- Variazione Mensile
- 18.96%
- Variazione Semestrale
- 46.79%
- Variazione Annuale
- -20.14%
20 settembre, sabato