LUMN: Lumen Technologies Inc

5.71 USD 0.05 (0.87%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LUMN ha avuto una variazione del -0.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.58 e ad un massimo di 5.88.

Segui le dinamiche di Lumen Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
5.58 5.88
Intervallo Annuale
3.01 10.33
Chiusura Precedente
5.76
Apertura
5.79
Bid
5.71
Ask
6.01
Minimo
5.58
Massimo
5.88
Volume
16.479 K
Variazione giornaliera
-0.87%
Variazione Mensile
18.96%
Variazione Semestrale
46.79%
Variazione Annuale
-20.14%
20 settembre, sabato