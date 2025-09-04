통화 / LUMN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
LUMN: Lumen Technologies Inc
5.71 USD 0.05 (0.87%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LUMN 환율이 오늘 -0.87%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.58이고 고가는 5.88이었습니다.
Lumen Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LUMN News
- Have $2,000? These 2 Stocks Could Be Bargain Buys for 2025 and Beyond
- Mizuho maintains Palantir stock rating at Neutral with $165 price target
- Why Lumen Technologies Rallied This Week
- Lumen Technologies Stock: Nearing An Inflection (NYSE:LUMN)
- Strength Seen in Lumen (LUMN): Can Its 9.1% Jump Turn into More Strength?
- Lumen Technologies, Inc. (LUMN) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- Lumen, 골드만삭스 컨퍼런스서 AI 전환 전략 밝혀
- Lumen Technologies at Goldman Sachs Conference: AI Transformation Insights
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Lumen launches RapidRoutes with 20-day delivery for high-capacity networks
- Lumen, 4억 2,500만 달러 규모 채권 발행, 부채 리파이낸싱
- Lumen Technologies completes $425 million notes offering to refinance debt
- 루멘 테크놀로지, 부채 리파이낸스를 위해 4억 2,500만 달러 선순위 채권 발행 완료
- Lumen Technologies completes $425 million first lien notes offering to refinance debt
- These are the stock-market trades to make going into the end of the year, according to Goldman Sachs
- Consumer Tech News (September 1 – September 5): Apple AI Push, Palantir Expands Partnerships, Tesla Robotaxi Surge, NVIDIA's $1.5B Chip Deal - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Jim Cramer Expects Palantir To Reach New All-Time High - Lear (NYSE:LEA), Lumen Technologies (NYSE:LUMN)
- Palantir stock maintains momentum at AIPCon 8, William Blair reiterates rating
- Why Lumen Technologies Stock Was Rocketing Higher Today
- Lumen subsidiary to sell $425 million in notes to refinance debt
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- What's Going On With Palantir Technologies Stock Thursday? - Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
- Palantir Hosts Eighth AIPCon. Stays Above 50-Day Line. Is PLTR Stock A Buy?
- Lumen unit plans $425 million additional first lien notes offering
일일 변동 비율
5.58 5.88
년간 변동
3.01 10.33
- 이전 종가
- 5.76
- 시가
- 5.79
- Bid
- 5.71
- Ask
- 6.01
- 저가
- 5.58
- 고가
- 5.88
- 볼륨
- 16.479 K
- 일일 변동
- -0.87%
- 월 변동
- 18.96%
- 6개월 변동
- 46.79%
- 년간 변동율
- -20.14%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K