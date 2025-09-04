Divisas / LUMN
LUMN: Lumen Technologies Inc
5.59 USD 0.04 (0.72%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LUMN de hoy ha cambiado un 0.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.45, mientras que el máximo ha alcanzado 5.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lumen Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
LUMN News
- Have $2,000? These 2 Stocks Could Be Bargain Buys for 2025 and Beyond
- Mizuho maintains Palantir stock rating at Neutral with $165 price target
- Why Lumen Technologies Rallied This Week
- Lumen Technologies Stock: Nearing An Inflection (NYSE:LUMN)
- Strength Seen in Lumen (LUMN): Can Its 9.1% Jump Turn into More Strength?
- Lumen Technologies, Inc. (LUMN) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- Lumen Technologies en conferencia de Goldman Sachs: Perspectivas de transformación IA
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Lumen launches RapidRoutes with 20-day delivery for high-capacity networks
- Lumen Technologies completa oferta de notas de $425 millones para refinanciar deuda
- These are the stock-market trades to make going into the end of the year, according to Goldman Sachs
- Consumer Tech News (September 1 – September 5): Apple AI Push, Palantir Expands Partnerships, Tesla Robotaxi Surge, NVIDIA's $1.5B Chip Deal - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Jim Cramer Expects Palantir To Reach New All-Time High - Lear (NYSE:LEA), Lumen Technologies (NYSE:LUMN)
- Palantir stock maintains momentum at AIPCon 8, William Blair reiterates rating
- Why Lumen Technologies Stock Was Rocketing Higher Today
- Lumen subsidiary to sell $425 million in notes to refinance debt
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
Rango diario
5.45 5.99
Rango anual
3.01 10.33
- Cierres anteriores
- 5.55
- Open
- 5.55
- Bid
- 5.59
- Ask
- 5.89
- Low
- 5.45
- High
- 5.99
- Volumen
- 17.997 K
- Cambio diario
- 0.72%
- Cambio mensual
- 16.46%
- Cambio a 6 meses
- 43.70%
- Cambio anual
- -21.82%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B