LUMN: Lumen Technologies Inc
5.70 USD 0.11 (1.97%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LUMN para hoje mudou para 1.97%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.54 e o mais alto foi 5.73.
Veja a dinâmica do par de moedas Lumen Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LUMN Notícias
Faixa diária
5.54 5.73
Faixa anual
3.01 10.33
- Fechamento anterior
- 5.59
- Open
- 5.70
- Bid
- 5.70
- Ask
- 6.00
- Low
- 5.54
- High
- 5.73
- Volume
- 1.685 K
- Mudança diária
- 1.97%
- Mudança mensal
- 18.75%
- Mudança de 6 meses
- 46.53%
- Mudança anual
- -20.28%
