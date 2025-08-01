FiyatlarBölümler
LPLA: LPL Financial Holdings Inc

335.75 USD 3.62 (1.07%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LPLA fiyatı bugün -1.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 318.87 ve Yüksek fiyatı olarak 337.64 aralığında işlem gördü.

LPL Financial Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
318.87 337.64
Yıllık aralık
222.75 403.57
Önceki kapanış
339.37
Açılış
330.00
Satış
335.75
Alış
336.05
Düşük
318.87
Yüksek
337.64
Hacim
4.988 K
Günlük değişim
-1.07%
Aylık değişim
-7.06%
6 aylık değişim
0.96%
Yıllık değişim
44.37%
