LPLA
LPLA: LPL Financial Holdings Inc
336.28 USD 0.40 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LPLA за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 333.61, а максимальная — 339.75.
Следите за динамикой LPL Financial Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LPLA
Дневной диапазон
333.61 339.75
Годовой диапазон
222.75 403.57
- Предыдущее закрытие
- 336.68
- Open
- 337.89
- Bid
- 336.28
- Ask
- 336.58
- Low
- 333.61
- High
- 339.75
- Объем
- 1.947 K
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- -6.91%
- 6-месячное изменение
- 1.12%
- Годовое изменение
- 44.60%
