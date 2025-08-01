Devises / LPLA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LPLA: LPL Financial Holdings Inc
335.75 USD 3.62 (1.07%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LPLA a changé de -1.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 318.87 et à un maximum de 337.64.
Suivez la dynamique LPL Financial Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LPLA Nouvelles
- Tesla, AltC Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- LPL Financial déclassée par Rothschild Redburn pendant l’intégration de CFN
- LPL Financial stock downgraded by Rothschild Redburn amid CFN integration
- Les actifs de LPL Financial atteignent 2,26 billions € après l’acquisition de Commonwealth
- LPL Financial assets surge to $2.26 trillion after Commonwealth acquisition
- Goldman Sachs rétablit la note de l’action LPL Financial comme Achat
- LPL Financial stock rating reinstated as Buy at Goldman Sachs
- GTCR finalise l’acquisition de FMG Suite et nomme l’ancien PDG de LPL
- GTCR completes acquisition of FMG Suite, appoints former LPL CEO
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Top 3 Financial Stocks That May Jump In September - Charles Schwab (NYSE:SCHW), LPL Finl Hldgs (NASDAQ:LPLA)
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Skyward Financial advisors with $700 million in assets join LPL
- LPL Financial Stock: 4 Reasons Why The Stock Is A Buy (NASDAQ:LPLA)
- LPL Financial's July Brokerage & Advisory Assets Rise Sequentially
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Janus Henderson Mid Cap Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Investors Are Mining Best Stock Lists For Hot Gold Stocks: Check Out New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Janus Henderson Venture Fund Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Enterprise Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JAENX)
- LPL Financial (LPLA) Q2 EPS Jumps 16%
- LPL Financial's Q2 Earnings Beat on Higher Revenues, Stock Jumps
- Citizens JMP reiterates LPL Financial stock rating with $440 target
Range quotidien
318.87 337.64
Range Annuel
222.75 403.57
- Clôture Précédente
- 339.37
- Ouverture
- 330.00
- Bid
- 335.75
- Ask
- 336.05
- Plus Bas
- 318.87
- Plus Haut
- 337.64
- Volume
- 4.988 K
- Changement quotidien
- -1.07%
- Changement Mensuel
- -7.06%
- Changement à 6 Mois
- 0.96%
- Changement Annuel
- 44.37%
20 septembre, samedi