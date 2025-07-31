通貨 / LPLA
LPLA: LPL Financial Holdings Inc
339.37 USD 3.18 (0.95%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LPLAの今日の為替レートは、0.95%変化しました。日中、通貨は1あたり338.99の安値と345.85の高値で取引されました。
LPL Financial Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
338.99 345.85
1年のレンジ
222.75 403.57
- 以前の終値
- 336.19
- 始値
- 340.35
- 買値
- 339.37
- 買値
- 339.67
- 安値
- 338.99
- 高値
- 345.85
- 出来高
- 1.286 K
- 1日の変化
- 0.95%
- 1ヶ月の変化
- -6.06%
- 6ヶ月の変化
- 2.04%
- 1年の変化
- 45.93%
