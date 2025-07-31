クォートセクション
通貨 / LPLA
LPLA: LPL Financial Holdings Inc

339.37 USD 3.18 (0.95%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LPLAの今日の為替レートは、0.95%変化しました。日中、通貨は1あたり338.99の安値と345.85の高値で取引されました。

LPL Financial Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

LPLA News

1日のレンジ
338.99 345.85
1年のレンジ
222.75 403.57
以前の終値
336.19
始値
340.35
買値
339.37
買値
339.67
安値
338.99
高値
345.85
出来高
1.286 K
1日の変化
0.95%
1ヶ月の変化
-6.06%
6ヶ月の変化
2.04%
1年の変化
45.93%
