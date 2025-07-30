货币 / LPLA
LPLA: LPL Financial Holdings Inc
336.28 USD 0.40 (0.12%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LPLA汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点333.61和高点339.75进行交易。
关注LPL Financial Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
333.61 339.75
年范围
222.75 403.57
- 前一天收盘价
- 336.68
- 开盘价
- 337.89
- 卖价
- 336.28
- 买价
- 336.58
- 最低价
- 333.61
- 最高价
- 339.75
- 交易量
- 1.947 K
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- -6.91%
- 6个月变化
- 1.12%
- 年变化
- 44.60%
