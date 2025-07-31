Währungen / LPLA
LPLA: LPL Financial Holdings Inc
339.37 USD 3.18 (0.95%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LPLA hat sich für heute um 0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 338.99 bis zu einem Hoch von 345.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die LPL Financial Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LPLA News
Tagesspanne
338.99 345.85
Jahresspanne
222.75 403.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 336.19
- Eröffnung
- 340.35
- Bid
- 339.37
- Ask
- 339.67
- Tief
- 338.99
- Hoch
- 345.85
- Volumen
- 1.286 K
- Tagesänderung
- 0.95%
- Monatsänderung
- -6.06%
- 6-Monatsänderung
- 2.04%
- Jahresänderung
- 45.93%
