LPLA: LPL Financial Holdings Inc

339.37 USD 3.18 (0.95%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LPLA hat sich für heute um 0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 338.99 bis zu einem Hoch von 345.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die LPL Financial Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
338.99 345.85
Jahresspanne
222.75 403.57
Vorheriger Schlusskurs
336.19
Eröffnung
340.35
Bid
339.37
Ask
339.67
Tief
338.99
Hoch
345.85
Volumen
1.286 K
Tagesänderung
0.95%
Monatsänderung
-6.06%
6-Monatsänderung
2.04%
Jahresänderung
45.93%
