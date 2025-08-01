통화 / LPLA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
LPLA: LPL Financial Holdings Inc
335.75 USD 3.62 (1.07%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LPLA 환율이 오늘 -1.07%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 318.87이고 고가는 337.64이었습니다.
LPL Financial Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LPLA News
- Tesla, AltC Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- LPL Financial, Rothschild Redburn, 투자의견 하향 조정
- LPL Financial stock downgraded by Rothschild Redburn amid CFN integration
- LPL Financial, Commonwealth 인수 후 자산 2.26조 달러로 급증
- LPL Financial assets surge to $2.26 trillion after Commonwealth acquisition
- LPL Financial, 골드만삭스 ’매수’ 등급 재개
- LPL Financial stock rating reinstated as Buy at Goldman Sachs
- GTCR completes acquisition of FMG Suite, appoints former LPL CEO
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Top 3 Financial Stocks That May Jump In September - Charles Schwab (NYSE:SCHW), LPL Finl Hldgs (NASDAQ:LPLA)
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Skyward Financial advisors with $700 million in assets join LPL
- LPL Financial Stock: 4 Reasons Why The Stock Is A Buy (NASDAQ:LPLA)
- LPL Financial's July Brokerage & Advisory Assets Rise Sequentially
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Janus Henderson Mid Cap Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Investors Are Mining Best Stock Lists For Hot Gold Stocks: Check Out New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Janus Henderson Venture Fund Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Enterprise Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JAENX)
- LPL Financial (LPLA) Q2 EPS Jumps 16%
- LPL Financial's Q2 Earnings Beat on Higher Revenues, Stock Jumps
- Citizens JMP reiterates LPL Financial stock rating with $440 target
- Earnings call transcript: LPL Financial Q2 2025 beats EPS expectations
일일 변동 비율
318.87 337.64
년간 변동
222.75 403.57
- 이전 종가
- 339.37
- 시가
- 330.00
- Bid
- 335.75
- Ask
- 336.05
- 저가
- 318.87
- 고가
- 337.64
- 볼륨
- 4.988 K
- 일일 변동
- -1.07%
- 월 변동
- -7.06%
- 6개월 변동
- 0.96%
- 년간 변동율
- 44.37%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K