Valute / LPLA
LPLA: LPL Financial Holdings Inc
335.75 USD 3.62 (1.07%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LPLA ha avuto una variazione del -1.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 318.87 e ad un massimo di 337.64.
Segui le dinamiche di LPL Financial Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
318.87 337.64
Intervallo Annuale
222.75 403.57
- Chiusura Precedente
- 339.37
- Apertura
- 330.00
- Bid
- 335.75
- Ask
- 336.05
- Minimo
- 318.87
- Massimo
- 337.64
- Volume
- 4.988 K
- Variazione giornaliera
- -1.07%
- Variazione Mensile
- -7.06%
- Variazione Semestrale
- 0.96%
- Variazione Annuale
- 44.37%
20 settembre, sabato