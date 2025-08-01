QuotazioniSezioni
Valute / LPLA
LPLA: LPL Financial Holdings Inc

335.75 USD 3.62 (1.07%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LPLA ha avuto una variazione del -1.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 318.87 e ad un massimo di 337.64.

Segui le dinamiche di LPL Financial Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato.

Intervallo Giornaliero
318.87 337.64
Intervallo Annuale
222.75 403.57
Chiusura Precedente
339.37
Apertura
330.00
Bid
335.75
Ask
336.05
Minimo
318.87
Massimo
337.64
Volume
4.988 K
Variazione giornaliera
-1.07%
Variazione Mensile
-7.06%
Variazione Semestrale
0.96%
Variazione Annuale
44.37%
20 settembre, sabato