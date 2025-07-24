Dövizler / LECO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LECO: Lincoln Electric Holdings Inc
238.29 USD 1.47 (0.61%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LECO fiyatı bugün -0.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 234.77 ve Yüksek fiyatı olarak 241.03 aralığında işlem gördü.
Lincoln Electric Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LECO haberleri
- Best Momentum Stock to Buy for September 15th
- Lincoln Electric Morgan Stanley Konferansı’nda Stratejik Büyüme Odağını Açıkladı
- Lincoln Electric at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth Focus
- Lincoln Electric Holdings (LECO) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Roth/MKM initiates Lincoln Electric stock with Buy rating on automation demand
- Stanley Black Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- Zacks Market Edge Highlights: GOOGL, BWA, BAC, LECO and URI
- Top Stocks at 52-Week Highs: They Aren't What You Think
- Lincoln Electric stock hits 52-week high at $246.84
- Is Lincoln Electric (LECO) Outperforming Other Industrial Products Stocks This Year?
- Can Lincoln Electric (LECO) Run Higher on Rising Earnings Estimates?
- Lincoln Electric (LECO) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Lincoln Electric Stock: Quality Worth Paying For But Not Overpaying (NASDAQ:LECO)
- Lincoln Electric Holdings (LECO) Is Up 2.59% in One Week: What You Should Know
- Is the Options Market Predicting a Spike in Lincoln Electric Stock?
- Lincoln Electric: Long-Term Cash Compounder With Added Dividend Upsides (NASDAQ:LECO)
- Earnings call transcript: Lincoln Electric Q2 2025 beats expectations, stock rises
- Lincoln Electric (LECO) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Lincoln Electric Holdings (LECO) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Lincoln Electrics earnings beat by $0.29, revenue topped estimates
- Lincoln Electric Beats Earnings Estimates, Shares Pops 9% To A 52-Week High Amid Strong Profit Growth
- Stocks To Watch: Lincoln Electric Sees Relative Strength Rating Rise To 82
- Lincoln Electric Holdings (LECO) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
Günlük aralık
234.77 241.03
Yıllık aralık
161.11 249.13
- Önceki kapanış
- 239.76
- Açılış
- 240.47
- Satış
- 238.29
- Alış
- 238.59
- Düşük
- 234.77
- Yüksek
- 241.03
- Hacim
- 973
- Günlük değişim
- -0.61%
- Aylık değişim
- -1.92%
- 6 aylık değişim
- 26.66%
- Yıllık değişim
- 25.11%
21 Eylül, Pazar