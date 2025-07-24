FiyatlarBölümler
Dövizler / LECO
LECO: Lincoln Electric Holdings Inc

238.29 USD 1.47 (0.61%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LECO fiyatı bugün -0.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 234.77 ve Yüksek fiyatı olarak 241.03 aralığında işlem gördü.

Lincoln Electric Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LECO haberleri

Günlük aralık
234.77 241.03
Yıllık aralık
161.11 249.13
Önceki kapanış
239.76
Açılış
240.47
Satış
238.29
Alış
238.59
Düşük
234.77
Yüksek
241.03
Hacim
973
Günlük değişim
-0.61%
Aylık değişim
-1.92%
6 aylık değişim
26.66%
Yıllık değişim
25.11%
21 Eylül, Pazar