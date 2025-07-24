통화 / LECO
LECO: Lincoln Electric Holdings Inc
238.29 USD 1.47 (0.61%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LECO 환율이 오늘 -0.61%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 234.77이고 고가는 241.03이었습니다.
Lincoln Electric Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
LECO News
일일 변동 비율
234.77 241.03
년간 변동
161.11 249.13
- 이전 종가
- 239.76
- 시가
- 240.47
- Bid
- 238.29
- Ask
- 238.59
- 저가
- 234.77
- 고가
- 241.03
- 볼륨
- 973
- 일일 변동
- -0.61%
- 월 변동
- -1.92%
- 6개월 변동
- 26.66%
- 년간 변동율
- 25.11%
