LECO: Lincoln Electric Holdings Inc
239.76 USD 5.48 (2.34%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LECOの今日の為替レートは、2.34%変化しました。日中、通貨は1あたり234.81の安値と240.81の高値で取引されました。
Lincoln Electric Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
234.81 240.81
1年のレンジ
161.11 249.13
- 以前の終値
- 234.28
- 始値
- 236.26
- 買値
- 239.76
- 買値
- 240.06
- 安値
- 234.81
- 高値
- 240.81
- 出来高
- 644
- 1日の変化
- 2.34%
- 1ヶ月の変化
- -1.32%
- 6ヶ月の変化
- 27.44%
- 1年の変化
- 25.88%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K