LECO: Lincoln Electric Holdings Inc
233.98 USD 2.42 (1.02%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LECO за сегодня изменился на -1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 232.51, а максимальная — 237.24.
Следите за динамикой Lincoln Electric Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
232.51 237.24
Годовой диапазон
161.11 249.13
- Предыдущее закрытие
- 236.40
- Open
- 237.23
- Bid
- 233.98
- Ask
- 234.28
- Low
- 232.51
- High
- 237.24
- Объем
- 536
- Дневное изменение
- -1.02%
- Месячное изменение
- -3.70%
- 6-месячное изменение
- 24.36%
- Годовое изменение
- 22.85%
