LECO: Lincoln Electric Holdings Inc
238.29 USD 1.47 (0.61%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LECO a changé de -0.61% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 234.77 et à un maximum de 241.03.
Suivez la dynamique Lincoln Electric Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LECO Nouvelles
Range quotidien
234.77 241.03
Range Annuel
161.11 249.13
- Clôture Précédente
- 239.76
- Ouverture
- 240.47
- Bid
- 238.29
- Ask
- 238.59
- Plus Bas
- 234.77
- Plus Haut
- 241.03
- Volume
- 973
- Changement quotidien
- -0.61%
- Changement Mensuel
- -1.92%
- Changement à 6 Mois
- 26.66%
- Changement Annuel
- 25.11%
20 septembre, samedi