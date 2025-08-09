FiyatlarBölümler
Dövizler / LDI
Geri dön - Hisse senetleri

LDI: loanDepot Inc Class A

3.71 USD 0.40 (9.73%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LDI fiyatı bugün -9.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.56 ve Yüksek fiyatı olarak 4.12 aralığında işlem gördü.

loanDepot Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LDI haberleri

Günlük aralık
3.56 4.12
Yıllık aralık
1.01 5.05
Önceki kapanış
4.11
Açılış
4.12
Satış
3.71
Alış
4.01
Düşük
3.56
Yüksek
4.12
Hacim
16.354 K
Günlük değişim
-9.73%
Aylık değişim
77.51%
6 aylık değişim
206.61%
Yıllık değişim
37.41%
21 Eylül, Pazar