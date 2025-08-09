Valute / LDI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
LDI: loanDepot Inc Class A
3.71 USD 0.40 (9.73%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LDI ha avuto una variazione del -9.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.56 e ad un massimo di 4.12.
Segui le dinamiche di loanDepot Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LDI News
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- IPO Stock Leads Key Group To Watch Ahead Of Fed Vote
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Hsieh Anthony Li sells loanDepot shares for $5.33 million
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Trump-Linked Mortgage Trade? Citron Says This Stock Is A Soldier In 'War On Housing' — Predicts 91% Upside - loanDepot (NYSE:LDI)
- loanDepot: Trump (Probably) Can't Save The Mortgage And Housing Markets (NYSE:LDI)
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Rapport Therapeutics, Planet Labs, QuantumScape, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), ASE Technology Holding Co (NYSE:ASX)
- loanDepot stock soars after Citron Research highlights servicing value
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Guidewire Software, Samsara, Zumiez And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Braze (NASDAQ:BRZE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Opendoor Attacked By Short Seller—Stock Pops Anyway - Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN)
- LoanDepot (LDI) Stock Is Surging Friday: What's Driving The Action? - loanDepot (NYSE:LDI)
- loanDepot stock jumps after Citron Research sees significant upside
- TJX Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Rocket Pharmaceuticals, Guess? And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Almonty Indus (NASDAQ:ALM), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- loanDepot completes $150 million secured term notes offering
- BTIG initiates coverage on LoanDepot stock with Neutral rating
- loanDepot shares validate InvestingPro’s April undervalued rating with 66% gain
- loanDepot, Inc. (LDI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- loanDepot, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LDI)
Intervallo Giornaliero
3.56 4.12
Intervallo Annuale
1.01 5.05
- Chiusura Precedente
- 4.11
- Apertura
- 4.12
- Bid
- 3.71
- Ask
- 4.01
- Minimo
- 3.56
- Massimo
- 4.12
- Volume
- 16.354 K
- Variazione giornaliera
- -9.73%
- Variazione Mensile
- 77.51%
- Variazione Semestrale
- 206.61%
- Variazione Annuale
- 37.41%
20 settembre, sabato