LDI: loanDepot Inc Class A

3.71 USD 0.40 (9.73%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LDI ha avuto una variazione del -9.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.56 e ad un massimo di 4.12.

Segui le dinamiche di loanDepot Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.56 4.12
Intervallo Annuale
1.01 5.05
Chiusura Precedente
4.11
Apertura
4.12
Bid
3.71
Ask
4.01
Minimo
3.56
Massimo
4.12
Volume
16.354 K
Variazione giornaliera
-9.73%
Variazione Mensile
77.51%
Variazione Semestrale
206.61%
Variazione Annuale
37.41%
20 settembre, sabato