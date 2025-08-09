通貨 / LDI
LDI: loanDepot Inc Class A
4.11 USD 0.44 (9.67%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LDIの今日の為替レートは、-9.67%変化しました。日中、通貨は1あたり3.97の安値と4.51の高値で取引されました。
loanDepot Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LDI News
1日のレンジ
3.97 4.51
1年のレンジ
1.01 5.05
- 以前の終値
- 4.55
- 始値
- 4.46
- 買値
- 4.11
- 買値
- 4.41
- 安値
- 3.97
- 高値
- 4.51
- 出来高
- 19.196 K
- 1日の変化
- -9.67%
- 1ヶ月の変化
- 96.65%
- 6ヶ月の変化
- 239.67%
- 1年の変化
- 52.22%
