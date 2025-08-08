货币 / LDI
LDI: loanDepot Inc Class A
4.94 USD 0.50 (11.26%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LDI汇率已更改11.26%。当日，交易品种以低点4.04和高点5.05进行交易。
关注loanDepot Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
4.04 5.05
年范围
1.01 5.05
- 前一天收盘价
- 4.44
- 开盘价
- 4.24
- 卖价
- 4.94
- 买价
- 5.24
- 最低价
- 4.04
- 最高价
- 5.05
- 交易量
- 16.438 K
- 日变化
- 11.26%
- 月变化
- 136.36%
- 6个月变化
- 308.26%
- 年变化
- 82.96%
