Divisas / LDI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
LDI: loanDepot Inc Class A
4.55 USD 0.11 (2.48%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LDI de hoy ha cambiado un 2.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.04, mientras que el máximo ha alcanzado 5.05.
Siga la dinámica de la pareja de divisas loanDepot Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LDI News
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- IPO Stock Leads Key Group To Watch Ahead Of Fed Vote
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Anthony Li Hsieh vende acciones de loanDepot por 5,33 millones de dólares
- Hsieh Anthony Li sells loanDepot shares for $5.33 million
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Trump-Linked Mortgage Trade? Citron Says This Stock Is A Soldier In 'War On Housing' — Predicts 91% Upside - loanDepot (NYSE:LDI)
- loanDepot: Trump (Probably) Can't Save The Mortgage And Housing Markets (NYSE:LDI)
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Rapport Therapeutics, Planet Labs, QuantumScape, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), ASE Technology Holding Co (NYSE:ASX)
- loanDepot stock soars after Citron Research highlights servicing value
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Guidewire Software, Samsara, Zumiez And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Braze (NASDAQ:BRZE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Opendoor Attacked By Short Seller—Stock Pops Anyway - Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN)
- LoanDepot (LDI) Stock Is Surging Friday: What's Driving The Action? - loanDepot (NYSE:LDI)
- loanDepot stock jumps after Citron Research sees significant upside
- TJX Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Rocket Pharmaceuticals, Guess? And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Almonty Indus (NASDAQ:ALM), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- loanDepot completes $150 million secured term notes offering
- BTIG initiates coverage on LoanDepot stock with Neutral rating
- loanDepot shares validate InvestingPro’s April undervalued rating with 66% gain
- loanDepot, Inc. (LDI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Rango diario
4.04 5.05
Rango anual
1.01 5.05
- Cierres anteriores
- 4.44
- Open
- 4.24
- Bid
- 4.55
- Ask
- 4.85
- Low
- 4.04
- High
- 5.05
- Volumen
- 33.385 K
- Cambio diario
- 2.48%
- Cambio mensual
- 117.70%
- Cambio a 6 meses
- 276.03%
- Cambio anual
- 68.52%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B