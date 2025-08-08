Валюты / LDI
LDI: loanDepot Inc Class A
4.44 USD 0.09 (1.99%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LDI за сегодня изменился на -1.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.23, а максимальная — 4.58.
Следите за динамикой loanDepot Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.23 4.58
Годовой диапазон
1.01 4.87
