LDI: loanDepot Inc Class A

3.83 USD 0.28 (6.81%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LDI hat sich für heute um -6.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.83 bis zu einem Hoch von 4.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die loanDepot Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren.

Tagesspanne
3.83 4.12
Jahresspanne
1.01 5.05
Vorheriger Schlusskurs
4.11
Eröffnung
4.12
Bid
3.83
Ask
4.13
Tief
3.83
Hoch
4.12
Volumen
1.367 K
Tagesänderung
-6.81%
Monatsänderung
83.25%
6-Monatsänderung
216.53%
Jahresänderung
41.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K