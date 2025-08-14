Währungen / LDI
LDI: loanDepot Inc Class A
3.83 USD 0.28 (6.81%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LDI hat sich für heute um -6.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.83 bis zu einem Hoch von 4.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die loanDepot Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LDI News
Tagesspanne
3.83 4.12
Jahresspanne
1.01 5.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.11
- Eröffnung
- 4.12
- Bid
- 3.83
- Ask
- 4.13
- Tief
- 3.83
- Hoch
- 4.12
- Volumen
- 1.367 K
- Tagesänderung
- -6.81%
- Monatsänderung
- 83.25%
- 6-Monatsänderung
- 216.53%
- Jahresänderung
- 41.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K