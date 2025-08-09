CotationsSections
LDI: loanDepot Inc Class A

3.71 USD 0.40 (9.73%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LDI a changé de -9.73% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.56 et à un maximum de 4.12.

Suivez la dynamique loanDepot Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
3.56 4.12
Range Annuel
1.01 5.05
Clôture Précédente
4.11
Ouverture
4.12
Bid
3.71
Ask
4.01
Plus Bas
3.56
Plus Haut
4.12
Volume
16.354 K
Changement quotidien
-9.73%
Changement Mensuel
77.51%
Changement à 6 Mois
206.61%
Changement Annuel
37.41%
