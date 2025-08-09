Devises / LDI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LDI: loanDepot Inc Class A
3.71 USD 0.40 (9.73%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LDI a changé de -9.73% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.56 et à un maximum de 4.12.
Suivez la dynamique loanDepot Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LDI Nouvelles
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- IPO Stock Leads Key Group To Watch Ahead Of Fed Vote
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Anthony Li Hsieh vend des actions de loanDepot pour 5,33 millions $
- Hsieh Anthony Li sells loanDepot shares for $5.33 million
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Trump-Linked Mortgage Trade? Citron Says This Stock Is A Soldier In 'War On Housing' — Predicts 91% Upside - loanDepot (NYSE:LDI)
- loanDepot: Trump (Probably) Can't Save The Mortgage And Housing Markets (NYSE:LDI)
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Rapport Therapeutics, Planet Labs, QuantumScape, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), ASE Technology Holding Co (NYSE:ASX)
- loanDepot stock soars after Citron Research highlights servicing value
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Guidewire Software, Samsara, Zumiez And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Braze (NASDAQ:BRZE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Opendoor Attacked By Short Seller—Stock Pops Anyway - Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN)
- LoanDepot (LDI) Stock Is Surging Friday: What's Driving The Action? - loanDepot (NYSE:LDI)
- loanDepot stock jumps after Citron Research sees significant upside
- TJX Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Rocket Pharmaceuticals, Guess? And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Almonty Indus (NASDAQ:ALM), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- loanDepot completes $150 million secured term notes offering
- BTIG initiates coverage on LoanDepot stock with Neutral rating
- loanDepot shares validate InvestingPro’s April undervalued rating with 66% gain
- loanDepot, Inc. (LDI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Range quotidien
3.56 4.12
Range Annuel
1.01 5.05
- Clôture Précédente
- 4.11
- Ouverture
- 4.12
- Bid
- 3.71
- Ask
- 4.01
- Plus Bas
- 3.56
- Plus Haut
- 4.12
- Volume
- 16.354 K
- Changement quotidien
- -9.73%
- Changement Mensuel
- 77.51%
- Changement à 6 Mois
- 206.61%
- Changement Annuel
- 37.41%
20 septembre, samedi