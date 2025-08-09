통화 / LDI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
LDI: loanDepot Inc Class A
3.71 USD 0.40 (9.73%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LDI 환율이 오늘 -9.73%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.56이고 고가는 4.12이었습니다.
loanDepot Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LDI News
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- IPO Stock Leads Key Group To Watch Ahead Of Fed Vote
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Hsieh Anthony Li sells loanDepot shares for $5.33 million
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Trump-Linked Mortgage Trade? Citron Says This Stock Is A Soldier In 'War On Housing' — Predicts 91% Upside - loanDepot (NYSE:LDI)
- loanDepot: Trump (Probably) Can't Save The Mortgage And Housing Markets (NYSE:LDI)
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Rapport Therapeutics, Planet Labs, QuantumScape, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), ASE Technology Holding Co (NYSE:ASX)
- loanDepot stock soars after Citron Research highlights servicing value
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Guidewire Software, Samsara, Zumiez And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Braze (NASDAQ:BRZE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Opendoor Attacked By Short Seller—Stock Pops Anyway - Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN)
- LoanDepot (LDI) Stock Is Surging Friday: What's Driving The Action? - loanDepot (NYSE:LDI)
- loanDepot stock jumps after Citron Research sees significant upside
- TJX Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Rocket Pharmaceuticals, Guess? And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Almonty Indus (NASDAQ:ALM), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- loanDepot completes $150 million secured term notes offering
- BTIG initiates coverage on LoanDepot stock with Neutral rating
- loanDepot shares validate InvestingPro’s April undervalued rating with 66% gain
- loanDepot, Inc. (LDI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- loanDepot, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LDI)
일일 변동 비율
3.56 4.12
년간 변동
1.01 5.05
- 이전 종가
- 4.11
- 시가
- 4.12
- Bid
- 3.71
- Ask
- 4.01
- 저가
- 3.56
- 고가
- 4.12
- 볼륨
- 16.354 K
- 일일 변동
- -9.73%
- 월 변동
- 77.51%
- 6개월 변동
- 206.61%
- 년간 변동율
- 37.41%
20 9월, 토요일