Dövizler / LAUR
LAUR: Laureate Education Inc
29.89 USD 0.28 (0.95%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LAUR fiyatı bugün 0.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.70 ve Yüksek fiyatı olarak 30.47 aralığında işlem gördü.
Laureate Education Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
29.70 30.47
Yıllık aralık
15.15 30.47
- Önceki kapanış
- 29.61
- Açılış
- 29.79
- Satış
- 29.89
- Alış
- 30.19
- Düşük
- 29.70
- Yüksek
- 30.47
- Hacim
- 3.724 K
- Günlük değişim
- 0.95%
- Aylık değişim
- 9.49%
- 6 aylık değişim
- 47.24%
- Yıllık değişim
- 80.06%
21 Eylül, Pazar