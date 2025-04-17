Валюты / LAUR
LAUR: Laureate Education Inc
29.61 USD 0.09 (0.30%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LAUR за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.03, а максимальная — 29.73.
Следите за динамикой Laureate Education Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LAUR
- Акции Laureate Education достигли исторического максимума в $28,16
- Laureate Education stock hits all-time high at $28.16
- Laureate Education (LAUR) Is Up 1.35% in One Week: What You Should Know
- Ride The Bulls: 5 Consumer Discretionary Stocks With Market-Crushing Momentum
- Laureate Education stock reaches all-time high at 27.63 USD
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Laureate Education (LAUR) This Year?
- 5 Top School Stocks to Buy in a Shifting Education Market
- Laureate Education stock hits all-time high at 26.72 USD
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) This Year?
- Laureate Education stock hits all-time high at 24.57 USD
- Laureate (LAUR) Q2 Revenue Jumps 5%
- Laureate Education earnings missed by $0.07, revenue topped estimates
- Electronic Arts Q1 Earnings Decline Year Over Year, Revenues Increase
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) This Year?
- CHTR Misses on Q2 Earnings, Reports Modest Y/Y Revenue Growth
- Frontdoor announces retirement of chief accounting officer, appoints successor
- Laureate Education stock hits all-time high at 24.43 USD
- Laureate Education stock hits all-time high at 23.63 USD
- NYLI WMC Small Companies Fund Q1 2025 Commentary
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- Top 3 Consumer Stocks That May Fall Off A Cliff In Q2 - Laureate Education (NASDAQ:LAUR), Fossil Group (NASDAQ:FOSL)
- Financial Services Leader Among IBD Top Stock Picks: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight, Big Cap 20 And More
- Educator Stride Among Best Of The Best: Check Out Stocks On IBD 50, Stock Spotlight, Other Lists
- Encompass Health Among 9 Newcomers To IBD Top Stock Watchlists: See New Names On IBD 50, IPO Leaders And More
Дневной диапазон
29.03 29.73
Годовой диапазон
15.15 29.73
- Предыдущее закрытие
- 29.52
- Open
- 29.47
- Bid
- 29.61
- Ask
- 29.91
- Low
- 29.03
- High
- 29.73
- Объем
- 2.144 K
- Дневное изменение
- 0.30%
- Месячное изменение
- 8.46%
- 6-месячное изменение
- 45.86%
- Годовое изменение
- 78.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.