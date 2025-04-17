КотировкиРазделы
LAUR: Laureate Education Inc

29.61 USD 0.09 (0.30%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LAUR за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.03, а максимальная — 29.73.

Следите за динамикой Laureate Education Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
29.03 29.73
Годовой диапазон
15.15 29.73
Предыдущее закрытие
29.52
Open
29.47
Bid
29.61
Ask
29.91
Low
29.03
High
29.73
Объем
2.144 K
Дневное изменение
0.30%
Месячное изменение
8.46%
6-месячное изменение
45.86%
Годовое изменение
78.37%
