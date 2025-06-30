Devises / LAUR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LAUR: Laureate Education Inc
29.89 USD 0.28 (0.95%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LAUR a changé de 0.95% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.70 et à un maximum de 30.47.
Suivez la dynamique Laureate Education Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LAUR Nouvelles
- L’action de Laureate Education Inc atteint un niveau record à 30,06€
- Laureate Education Inc stock hits all-time high at 30.06 USD
- Laureate Education : UBS initie la couverture avec une recommandation d’achat
- Laureate Education stock initiated with Buy rating at UBS on growth potential
- Has Guess (GES) Outpaced Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
- Le titre de Laureate Education atteint un record historique à 28,16$
- Laureate Education stock hits all-time high at $28.16
- Laureate Education (LAUR) Is Up 1.35% in One Week: What You Should Know
- Ride The Bulls: 5 Consumer Discretionary Stocks With Market-Crushing Momentum
- Laureate Education stock reaches all-time high at 27.63 USD
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Laureate Education (LAUR) This Year?
- 5 Top School Stocks to Buy in a Shifting Education Market
- Laureate Education stock hits all-time high at 26.72 USD
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) This Year?
- Laureate Education stock hits all-time high at 24.57 USD
- Laureate (LAUR) Q2 Revenue Jumps 5%
- Laureate Education earnings missed by $0.07, revenue topped estimates
- Electronic Arts Q1 Earnings Decline Year Over Year, Revenues Increase
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) This Year?
- CHTR Misses on Q2 Earnings, Reports Modest Y/Y Revenue Growth
- Frontdoor announces retirement of chief accounting officer, appoints successor
- Laureate Education stock hits all-time high at 24.43 USD
- Laureate Education stock hits all-time high at 23.63 USD
- NYLI WMC Small Companies Fund Q1 2025 Commentary
Range quotidien
29.70 30.47
Range Annuel
15.15 30.47
- Clôture Précédente
- 29.61
- Ouverture
- 29.79
- Bid
- 29.89
- Ask
- 30.19
- Plus Bas
- 29.70
- Plus Haut
- 30.47
- Volume
- 3.724 K
- Changement quotidien
- 0.95%
- Changement Mensuel
- 9.49%
- Changement à 6 Mois
- 47.24%
- Changement Annuel
- 80.06%
20 septembre, samedi