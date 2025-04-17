货币 / LAUR
LAUR: Laureate Education Inc
29.86 USD 0.25 (0.84%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LAUR汇率已更改0.84%。当日，交易品种以低点29.67和高点30.04进行交易。
关注Laureate Education Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
29.67 30.04
年范围
15.15 30.04
- 前一天收盘价
- 29.61
- 开盘价
- 29.78
- 卖价
- 29.86
- 买价
- 30.16
- 最低价
- 29.67
- 最高价
- 30.04
- 交易量
- 499
- 日变化
- 0.84%
- 月变化
- 9.38%
- 6个月变化
- 47.09%
- 年变化
- 79.88%
