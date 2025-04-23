通貨 / LAUR
LAUR: Laureate Education Inc
29.61 USD 0.11 (0.37%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LAURの今日の為替レートは、-0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり29.29の安値と29.76の高値で取引されました。
Laureate Education Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LAUR News
- Has Guess (GES) Outpaced Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
- ローリエット・エデュケーション株価、史上最高値の28.16ドルを記録
- Laureate Education stock hits all-time high at $28.16
- Laureate Education (LAUR) Is Up 1.35% in One Week: What You Should Know
- Ride The Bulls: 5 Consumer Discretionary Stocks With Market-Crushing Momentum
- Laureate Education stock reaches all-time high at 27.63 USD
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Laureate Education (LAUR) This Year?
- 5 Top School Stocks to Buy in a Shifting Education Market
- Laureate Education stock hits all-time high at 26.72 USD
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) This Year?
- Laureate Education stock hits all-time high at 24.57 USD
- Laureate (LAUR) Q2 Revenue Jumps 5%
- Laureate Education earnings missed by $0.07, revenue topped estimates
- Electronic Arts Q1 Earnings Decline Year Over Year, Revenues Increase
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) This Year?
- CHTR Misses on Q2 Earnings, Reports Modest Y/Y Revenue Growth
- Frontdoor announces retirement of chief accounting officer, appoints successor
- Laureate Education stock hits all-time high at 24.43 USD
- Laureate Education stock hits all-time high at 23.63 USD
- NYLI WMC Small Companies Fund Q1 2025 Commentary
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- Top 3 Consumer Stocks That May Fall Off A Cliff In Q2 - Laureate Education (NASDAQ:LAUR), Fossil Group (NASDAQ:FOSL)
- Financial Services Leader Among IBD Top Stock Picks: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight, Big Cap 20 And More
- Educator Stride Among Best Of The Best: Check Out Stocks On IBD 50, Stock Spotlight, Other Lists
1日のレンジ
29.29 29.76
1年のレンジ
15.15 30.04
- 以前の終値
- 29.72
- 始値
- 29.60
- 買値
- 29.61
- 買値
- 29.91
- 安値
- 29.29
- 高値
- 29.76
- 出来高
- 3.058 K
- 1日の変化
- -0.37%
- 1ヶ月の変化
- 8.46%
- 6ヶ月の変化
- 45.86%
- 1年の変化
- 78.37%
