LAUR: Laureate Education Inc

29.61 USD 0.11 (0.37%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LAURの今日の為替レートは、-0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり29.29の安値と29.76の高値で取引されました。

Laureate Education Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
29.29 29.76
1年のレンジ
15.15 30.04
以前の終値
29.72
始値
29.60
買値
29.61
買値
29.91
安値
29.29
高値
29.76
出来高
3.058 K
1日の変化
-0.37%
1ヶ月の変化
8.46%
6ヶ月の変化
45.86%
1年の変化
78.37%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K