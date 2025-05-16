Währungen / LAUR
LAUR: Laureate Education Inc
29.61 USD 0.11 (0.37%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LAUR hat sich für heute um -0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.29 bis zu einem Hoch von 29.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die Laureate Education Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
29.29 29.76
Jahresspanne
15.15 30.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.72
- Eröffnung
- 29.60
- Bid
- 29.61
- Ask
- 29.91
- Tief
- 29.29
- Hoch
- 29.76
- Volumen
- 3.058 K
- Tagesänderung
- -0.37%
- Monatsänderung
- 8.46%
- 6-Monatsänderung
- 45.86%
- Jahresänderung
- 78.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K