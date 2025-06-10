Dövizler / LAKE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LAKE: Lakeland Industries Inc
14.65 USD 0.22 (1.48%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LAKE fiyatı bugün -1.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.58 ve Yüksek fiyatı olarak 14.84 aralığında işlem gördü.
Lakeland Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LAKE haberleri
- Lakeland Industries, KKD hizmet şirketlerini 9,5 milyon dolara satın aldı
- Lakeland Industries acquires two PPE service companies for $9.5 million
- Lakeland Industries, Hong Kong itfaiye departmanıyla 5,6 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
- Lakeland Industries secures $5.6 million contract with Hong Kong fire dept
- DA Davidson lowers Lakeland Industries stock price target on tariff headwinds
- Lakeland Revenue Jumps 36% in Fiscal Q2
- Lakeland Industries earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Lakeland Industries Q2 2026 slides: Record revenue growth despite margin pressure
- Lakeland Reports Record Q2 Revenue Surge
- Lakeland Industries (LAKE) Q2 Earnings Top Estimates
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- Lakeland Industries sells Alabama warehouse for $6.1 million
- Intellicheck Mobilisa, Inc. (IDN) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Century Aluminum (CENX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Lakeland delivers $3.1 million fire boot order to Italian firefighters
- Rewey Asset Management Q2 2025 Investment Letter
- Lakeland Industries to close two facilities in cost-cutting move
- DA Davidson reiterates Buy rating on Lakeland Industries stock
- Lakeland Industries added to Russell 3000 and 2000 indexes
- Lakeland's Challenging 1Q26 Provides Opportunity If You Believe in Management
- Lakeland Industries CEO Jenkins buys $13,140 in Lake stock
- Top 3 Consumer Stocks That May Explode This Quarter - Mister Car Wash (NASDAQ:MCW), Lakeland Industries (NASDAQ:LAKE)
- Lakeland Fire + Safety to Attend the 15th Annual ROTH London Conference
- Calavo Growers Posts Downbeat Earnings, Joins Lakeland Industries, Limoneira And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Korea Electric Power (NYSE:KEP), Calavo Growers (NASDAQ:CVGW)
Günlük aralık
14.58 14.84
Yıllık aralık
12.76 27.28
- Önceki kapanış
- 14.87
- Açılış
- 14.81
- Satış
- 14.65
- Alış
- 14.95
- Düşük
- 14.58
- Yüksek
- 14.84
- Hacim
- 579
- Günlük değişim
- -1.48%
- Aylık değişim
- -1.94%
- 6 aylık değişim
- -27.58%
- Yıllık değişim
- -26.75%
21 Eylül, Pazar